В парке Саратова погибла девочка при падении скульптуры, проводится проверка

В Саратове прокуратура приступила к проверке по факту гибели девочки в городском парке культуры и отдыха им. М. Горького. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла вечером накануне, 17 августа. В парке Саратова на девочку упала декоративная деревянная скульптура. Ей оказывались реанимационные мероприятия, но она скончалась.

Прокуратуре предстоит оценить исполнение уполномоченными органами и организациями требований законодательства на территории парка. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Павел Фролов