В ближайшие двое суток на Кубани прогнозируют дожди и грозы

В ближайшие двое суток на Кубани сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Как сообщает Краснодарский ЦГМС, 19 августа осадков почти не будет, а 20 августа дожди возможны локально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Синоптики прогнозируют северный ветер 5–10 м/с, днем и вечером местами порывы достигнут 12–14 м/с, на Черноморском побережье — 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью 19 августа составит +15…20°, в юго-восточных предгорьях +10…15°, днем столбики термометров поднимутся до +28…33°. Ночью 20 августа ожидается +12…17°, в предгорьях +9…14°, на Азовском побережье — +15…20°.

На Черноморском побережье ночью температура составит +18…23°, днем — +28…33°. Ветер северный и северо-восточный 6–11 м/с, с порывами до 12–14 м/с.

Анна Гречко