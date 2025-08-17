Военнослужащим ЦВО передали 30 автомобилей УАЗ от «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев принял участие в передаче 30 автомобилей УАЗ военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге, сообщила его пресс-служба.

Гуманитарный груз был собран совместно с фондом «Ветераны СВО и КТО». «Фонд напрямую общается с Центральным военным округом и его руководством. К нам поступает потребность. Фонд включается, подбирает, закупает и предоставляет. Это не только автомобили, могут быть и мотоциклы, квадроциклы и другая помощь»,— пояснил директор фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко.

«Принципиально важно, что сегодня под флагами «Единой России» собираются все патриотически настроенные силы. Это и жители регионов, и предприятия, и индивидуальные предприниматели»,— отметил Владимир Якушев.

Алексей Буров