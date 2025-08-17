Глава СКР поручил провести проверку информации о незаконной торговле в Тольятти

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению об организации незаконной торговли в Тольятти, а также доложить о ее ходе и результатах. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Алексей Елисеев, Коммерсантъ

В информационный центр СКР обратился житель Самарской области по вопросу организации незаконной предпринимательской деятельности. На протяжении нескольких лет в Автозаводском районе работает большое количество нестационарных торговых объектов, в которых лица неславянской внешности реализуют продукты питания и спиртные напитки. Контрольно-кассовая техника отсутствует, санитарные нормы не соблюдаются.

Руфия Кутляева