Глава СКР заинтересовался проверкой по факту травмирования малолетнего из-за наезда электросамоката в Ульяновске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Сергею Михайлову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки информации о травмировании ребенка в Ульяновске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Telegram-канале сообщается, что 15 августа в Ульяновске подросток, управляя средством индивидуальной мобильности, сбил двухлетнего мальчика в пешеходной зоне. Пострадавшему диагностировали травмы. В СУ СКР по Ульяновской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Руфия Кутляева