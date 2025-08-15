Путин прилетел на Аляску

Самолет Ил-96 с президентом России Владимиром Путиным на борту приземлился в Анкоридже, где пройдут его переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры лидеров пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Российская сторона сообщала, что встреча начнется в 22:30 по мск и продлится около 6-7 часов.

Сначала переговоры будут вестись в формате «три на три» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Затем к ним присоединятся другие члены делегаций.

Лусине Баласян