Количество корпоративных клиентов, открывших депозит в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с начала года

Количество корпоративных клиентов, которые открыли депозиты в рупиях в Сбере, увеличилось вдвое с января 2025 года. Рост интереса в том числе обусловлен возможностью онлайн-размещения средств в интернет-банке для юрлиц «СберБизнес», которую банк предложил клиентам в июне. В августе Сбер дополнительно повысил максимальную ставку по депозиту в рупиях.

Такой финансовый инструмент в первую очередь выбирают компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, а также те, кто стремится сбалансировать валютный портфель и снизить риски от колебаний валют. При размещении депозита в рупиях банк предлагает льготный курс покупки при условии последующей продажи валюты.

Сбер предложил своим корпоративным клиентам возможность открытия депозитов в рупиях в апреле 2024 года.