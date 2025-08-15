Полиция проверила 113 иностранцев на стройке в Краснодаре

113 иностранных рабочих проверили на стройке жилого комплекса в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники Управления по вопросам миграции провели проверку на строительном объекте на улице Сормовской. Все находившиеся там иностранцы были приезжими из стран Средней Азии.

Четверо иностранцев нарушили режим пребывания в России, в отношении них составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Двое работали без патента. 11 приезжих не соблюдали ограничения на осуществление отдельных видов деятельности, в отношении них составили протоколы по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ.

К административной ответственности привлекли работодателей, которые незаконно трудоустроили иностранцев. Материалы проверки зарегистрированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Алина Зорина