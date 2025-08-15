Пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализировали

Двух пострадавших при обрушении стрелы башенного крана в Севастополе госпитализировали. У одного работника перелом ноги, а у другого — рваная рана верхней конечности, сообщает МЧС региона.

По словам заместителя начальника 1 ПСО ФПС ГПС, начальника шестой пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Севастополю Максима Почалова, обрушение конструкций крана на автомобильный кран произошло с высоты 45 м во время монтажных работ. На месте работают экстренные службы, ведутся следственные действия.

На объекте находятся 29 человек и 10 единиц техники, в том числе 10 специалистов и три автомобиля МЧС России.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по факту обрушения стрелы башенного крана в Севастополе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). Прокуратура проводит проверку.