Кубанский «Дорметалл» повысил выработку на 39% без крупных вложений

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края предприятие «Дорметалл» увеличило выработку на 39% благодаря оптимизации производства перильных ограждений в рамках нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба минэкономики региона.

Сроки изготовления и выполнения заказов сократились на 22,6%, а запасы в потоке — на 65,2%. Экономический эффект оценивается в 8,4 млн руб., что обеспечено без масштабных инвестиций, за счет перестройки процессов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорметалл» зарегистрировано в апреле 2003 года в станице Воронежская. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Директор и бенефициар — Иван Рязанцев. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 1,3 млн руб.

С 2019 года в Краснодарском крае участие в проекте «Производительность труда» принесло региону свыше 147 млрд руб. экономического эффекта.

Анна Гречко