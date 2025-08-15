В Крыму высадили первый в России маточник уникальной душицы

В Белогорском районе Крыма впервые в России заложили маточник душицы сорта «Квазар». Об этом сообщает ТАСС.

Сорт выведен учеными НИИ сельского хозяйства Крыма и содержит до 78% карвакрола — фитобиотика, способного частично заменить антибиотики в животноводстве.

Разработку сорта вела кандидат биологических наук Елена Мягких на протяжении 14 лет. Растение отличается высоким содержанием эфирного масла — до 4,5% на абсолютно сухой вес, что позволит отказаться от импортных аналогов.

В условиях запрета на свободную продажу ряда ветеринарных антибиотиков карвакрол востребован как натуральное средство, разрушающее клеточную стенку бактерий.

На предприятии «Эфир» высадили 30 тыс. саженцев, из которых через год планируют получить 100–120 л эфирного масла. Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк заявил, что регион имеет все условия для лидерства в производстве лекарственных растений благодаря климату, почвам и научному потенциалу.

Анна Гречко