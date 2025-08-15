В Адыгее площади под томаты сократили почти на 70%

Площади под томаты в Адыгее в 2025 году сократились на 68% — до 4,5 га из-за засушливой погоды. В прошлом году эта культура занимала 14,5 га, пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

В этом сезоне посадки распределились между крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными участками. 2 га заложили в Кошехабле, 0,5 га — в Гиагинском районе, еще 2 га — в Адыгейске. С этих площадей уже собрали 10 т урожая.

В 2024 году валовый сбор томатов в республике достиг 620 т. В этом году, по прогнозам министерства сельского хозяйства, из-за неблагоприятных погодных условий он может оказаться в разы меньше. Годом ранее основные площади находились в Гиагинском и Красногвардейском районах, а также в Кошехабле.

Алина Зорина