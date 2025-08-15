В Севастополе возбудили уголовное дело после падения стрелы башенного крана

Следственный комитет России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело после обрушения стрелы строительного крана. Происшествие случилось на стройплощадке по проспекту Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Стрела башенного крана обрушилась во время монтажных работ. Один рабочий погиб, двое получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). На месте находятся следователи Гагаринского района. Они осматривают территорию и назначают необходимые экспертизы.

Алина Зорина