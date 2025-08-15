Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Светлограде завершение ремонта стадиона перенесли на конец 2026 года

Завершение ремонта стадиона в Светлограде Петровского округа Ставропольского края перенесли на конец 2026 года. Новый подрядчик уже определен. Об этом сообщает издание «Победа 26» со ссылкой на информацию главы территории Натальи Конкиной.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Завершить ремонт стадиона планировалось в 2025 году, но из-за недобросовестного подрядчика он был приостановлен.

После модернизации на стадионе появятся современные трибуны с подтрибунными помещениями, где разместят два спортзала для разминки, раздевалки, кабинеты тренеров и медкабинет. Кроме того, здесь планируется обустроить беговые дорожки, котельную и дизель-генераторную установку.

Наталья Белоштейн

