В Светлограде завершение ремонта стадиона перенесли на конец 2026 года

Завершение ремонта стадиона в Светлограде Петровского округа Ставропольского края перенесли на конец 2026 года. Новый подрядчик уже определен. Об этом сообщает издание «Победа 26» со ссылкой на информацию главы территории Натальи Конкиной.

Завершить ремонт стадиона планировалось в 2025 году, но из-за недобросовестного подрядчика он был приостановлен.

После модернизации на стадионе появятся современные трибуны с подтрибунными помещениями, где разместят два спортзала для разминки, раздевалки, кабинеты тренеров и медкабинет. Кроме того, здесь планируется обустроить беговые дорожки, котельную и дизель-генераторную установку.

Наталья Белоштейн