В Светлограде завершение ремонта стадиона перенесли на конец 2026 года
Завершение ремонта стадиона в Светлограде Петровского округа Ставропольского края перенесли на конец 2026 года. Новый подрядчик уже определен. Об этом сообщает издание «Победа 26» со ссылкой на информацию главы территории Натальи Конкиной.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Завершить ремонт стадиона планировалось в 2025 году, но из-за недобросовестного подрядчика он был приостановлен.
После модернизации на стадионе появятся современные трибуны с подтрибунными помещениями, где разместят два спортзала для разминки, раздевалки, кабинеты тренеров и медкабинет. Кроме того, здесь планируется обустроить беговые дорожки, котельную и дизель-генераторную установку.