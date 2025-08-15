Прокуратура помогла вернуть участок 4,8 тыс. кв. м государству под Волгоградом

В Волгоградской области прокуратура добилась возвращения незаконно отчужденного земельного участка в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Фроловская межрайонная прокуратура выяснила, что собственник здания котельной площадью 104,4 кв. м, фактически использовавшееся как хранилище, захотел стать владельцем земельного участка, с целью чего обратился в администрацию Фроловского района. В дальнейшем муниципалитет заключил с ним договор купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения площадью 4,8 тыс. кв. м. Причем торги не проводились.

Указанный участок гражданин получил в льготном порядке за 20 тыс. руб., тогда как его кадастровая стоимость составляла порядка 500 тыс. руб. Впоследствии он перепродал землю и строение своему племяннику.

По итогам проверочных мероприятий Фроловский межрайонный прокурор попросил суд признать недействительными договоры купли-продажи данного участка и обязать вернуть землю государству. Суд удовлетворил иск, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов