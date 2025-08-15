Прокуратура защитила права пожилой жертвы телефонных мошенников из Саратова

В Саратове прокуратура в суде защитила права 65-летней местной жительницы, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Октябрьского района Саратова выяснила, что следствие расследует уголовное дело о хищении денег у пенсионерки. Так, в январе прошлого года неизвестный связался с ней по телефону и сказал, что ее расчетные счета якобы заблокированы, поэтому нужно перечислить свыше 500 тыс. руб. на «безопасный» счет.

На стадии предварительного расследования удалось установить личность владельца счета. Прокурор попросил Кировский районный суд Омска взыскать неосновательное обогащение в сумме более 500 тыс. руб. Суд удовлетворил требования, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов