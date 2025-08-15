Ввод торговых площадей в петербургской агломерации составил 78% от общероссийского

В первом полугодии 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввели 78% от всех новых торговых площадей в России. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании CORE.XP.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В январе-июле на долю Петербурга и Ленобласти пришлось 60,7 тыс. кв. м новых торговых площадей, по всей стране за этот период ввели 77,7 тыс. кв. м. Такой результат был обеспечен за счет двух крупных проектов: ТРК «Парк Молл» в Санкт-Петербурге (35 тыс. кв. м) и ТРК «Небо» в Мурино (25,7 тыс. кв. м).

После открытия новых объектов обеспеченность торговыми площадями в петербургской агломерации выросла до 459 кв. м на 1 тыс. жителей (+8 кв. м к прошлому году). Средний показатель по России — 179 кв. м на 1 тыс. человек.

Общий объем торговых центров в стране достиг 23,9 млн кв. м, при этом наибольшую долю составляют окружные ТЦ (33%), 24% занимают районные торговые центры, 23% — региональные, 20% — суперрегиональные объекты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе в Санкт-Петербурге откроется ТРК «Голливуд».

Артемий Чулков