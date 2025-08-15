В Балакове суд наказал представителя подрядчика за смерть работника

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Краснодарского края по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 10 мая прошлого года на территории маслоэкстракционного завода в поселке Затонский представитель подрядчика, на которого была возложена ответственность за безопасные работы, не контролировал их ход и результаты. Тогда подрядчик занимался строительством и обслуживанием водозаборных скважин.

В какой-то момент оборвалась стропа, и водяной насос с водозаборной трубой весом свыше 200 кг сорвался с крана-манипулятора и упал на работника подрядной организации. Мужчину с тяжкими телесными повреждениями увезли в больницу, где он скончался 23 июля того же года.

Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также ему запретили в течение шести месяцев заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительно-монтажных работ.

Павел Фролов