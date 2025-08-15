В Ставропольском крае урожай яблок может упасть до 15%

В этом году в Ставропольском крае ожидается снижение урожая яблок. Показатель может упасть до 15% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Вегетация (период активного роста) растений пострадала из-за заморозков. Поэтому в регионе ожидают снижения урожайности. По косточковым культурам уже зафиксировали потерю примерно 60% урожая.

Вместе с тем, в Ставропольском крае продолжается закладка многолетних насаждений. Ежегодно высаживают от 500 до 600 га интенсивных и суперинтенсивных садов.

Мария Хоперская