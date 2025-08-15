Аэропорт Самары возобновил работу после трех часов ограничений

Ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту Курумоч сняты. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аэропорт не работал в пятницу с 5:03 до 8:24 (MSK+1). Ограничения вводились для безопасности перелетов гражданской авиации.

Утром в пятницу была предпринята масштабная атака БПЛА на Самарскую область. Над территорией региона были сбиты 13 дронов. Работа мобильного интернета в регионе ограничена. Угроза атаки беспилотников сохраняется. Чиновники призывают граждан воздержаться от съемки и публикации материалов, связанных с работой ПВО, беспилотниками и действиями спецслужб.

Георгий Портнов