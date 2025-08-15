В Крым вернутся 59 человек после обмена военнопленными с Украиной

В результате обмена военнопленными между Россией и Украиной домой вернутся 59 жителей Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, крымчане ранее были осуждены украинскими властями. Всего 14 августа российская сторона вернула с украинской территории 84 военнослужащих, передав аналогичное число бойцов ВСУ.

Последний обмен прошел по схеме «84 на 84». Другие детали процедуры стороны не раскрывают.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на планируемой встрече с Владимиром Путиным на Аляске не намерен поднимать территориальные вопросы, включая статус Крыма.

Анна Гречко