На Кубани будут судить водителя, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело против водителя, обвиняемого в массовом ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно версии следствия, в августе 2024 года ночью 39-летний обвиняемый управлял автомобилем Land Rover Freelander, находясь под воздействием наркотических средств. Двигаясь по федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи в Туапсинском районе, он обнаружил затор из остановившихся машин на своей полосе. Чтобы объехать его, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

После столкновения мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля, потерял контроль над транспортным средством и врезался в машины, стоящие в заторе на встречной полосе. Также произошел наезд на пешеходов, устроивших конфликт на проезжей части.

В результате происшествия три человека скончались на месте от полученных травм. Еще троих пострадавших с повреждениями различной тяжести доставили в больницу.

Сейчас фигурант находится под стражей. Он обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц и смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Алина Зорина