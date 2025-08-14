Жители Кубани вдвое чаще стали искать подработку в общепите

Жители Краснодарского края в первой половине 2025 года стали почти вдвое чаще искать подработку в сфере общественного питания, а интерес к временной занятости в гостиничном бизнесе и туризме возрос в полтора раза. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Аналитики сравнили данные за первое полугодие 2024 и 2025 годов. В Краснодарском крае зафиксирован высокий рост активности при поиске временной работы в общепите — интерес к таким вакансиям увеличился на 81%. Исполнителям в этой области предлагали от 42 до 67,2 тыс. руб. в месяц за неполную занятость.

Популярной областью для быстрого трудоустройства стал гостиничный бизнес и туризм. Жители региона стали запрашивать контакты компаний в этой сфере на 45% чаще, чем в первой половине прошлого года. За частичную занятость здесь можно получать от 35 до 54 тыс. руб. ежемесячно, при этом доходы могут существенно варьироваться в зависимости от сезона и чаевых.

В целом по России гибкие форматы занятости продолжают набирать популярность. В первом полугодии 2025 года общий интерес к подработке вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Особенно активный рост мы наблюдаем в сферах, где возможен быстрый старт и не требуется длительное обучение: в сферах общественного питания, ритейла и туристической отрасли»,— комментирует директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Анна Гречко