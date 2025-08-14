В Ижевске завершен ремонт семи дорожных участков

В Ижевске завершен ремонт семи участков дорог на ул. Чугуевского, Краева, Учхозной, Карла Маркса и Ленина, а также у ипподрома и путепровода на ул. Новоажимова, сообщает пресс-служба администрации города. Работы включали укрепление основания, обновление бортовых камней и укладку двух слоев асфальтобетона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году изменились требования к конструктивным слоям дорожной одежды. Толщина каждого слоя увеличена до 7 см, к тому же при проведении работ используются более прочные марки асфальтобетонной смеси. Эти нововведения увеличат срок службы асфальта. При ремонте всех дорог проводится промывка и капитальный ремонт дождеприемных колодцев»,— рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

На данный момент работы продолжаются еще на 18 объектах, включая ул. 10 лет Октября и Пушкинскую. Всего в этом году в городе планируется отремонтировать 29 участков общей протяженностью 32,5 км.