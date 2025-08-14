Сарапульскую птицефабрику оштрафовали за нарушение биологической защищенности

Сарапульскую птицефабрику оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение биологической защищенности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

В ходе внеплановой проверки в марте 2025 года были выявлены серьезные недостатки, включая отсутствие термической обработки кормосмесей и необорудованный дезинфекционный блок для тары и транспорта. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Удмуртии, который в мае подтвердил решение о штрафе. Предприятие пыталось оспорить это решение, однако его оставили без изменения.