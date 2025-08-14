обновлено 15:31
Сарапульскую птицефабрику оштрафовали за нарушение биологической защищенности
Сарапульскую птицефабрику оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение биологической защищенности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии
В ходе внеплановой проверки в марте 2025 года были выявлены серьезные недостатки, включая отсутствие термической обработки кормосмесей и необорудованный дезинфекционный блок для тары и транспорта. Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Удмуртии, который в мае подтвердил решение о штрафе. Предприятие пыталось оспорить это решение, однако его оставили без изменения.