15 августа ограничат движение на улице Пушкинская в Ижевске

С 23:00 14 августа до 20:00 15 августа на ул. Пушкинская, в районе перекрестка с пер. Широким, будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. Полосы движения будут сужены в обоих направлениях из-за ремонта магистрального трубопровода.

Кроме того, с 7:00 18 августа до 23:00 24 августа будет закрыт проезд по ул. Кулаковой в районе пересечения с Пушкинской. На этом участке «Т Плюс» обновит более 250 м изношенных теплосетей.