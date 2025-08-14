Русские романсы в латинском ритме

9 августа «Джаз на Зеленом острове» собрал более 4 тыс. посетителей Хедлайнером стала австралийская певица Фантине, исполнившая русские романсы и советские шлягеры в латинской аранжировке.

В программе также участвовали коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: Dizzy Dutch Duck с современным джазом, New Blood Big Band с джаз-рок каверами на Depeche Mode и Nirvana, а также саксофонист Александр Довгополый.

О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Dizzy Dutch Duck — группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, выступила с импровизацией современного джаза Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Одним из первых выступающих стал Александр Довгополый, саксофонист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, мастер драйвового грува Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области «Высококлассные мастера уже знают наш город и выступают здесь с удовольствием. Большая радость, что наш регион организует события такого уровня, и что с каждым годом мероприятий подобного формата становится больше», — губернатор Игорь Артамонов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Трубач, композитор, продюсер, педагог и художественный руководитель фестиваля «Джаз на Зелёном острове» Вадим Эйленкриг стал ведущим фестиваля Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Пять столичных групп, выступивших на фестивале, художественный руководитель фестиваля Вадим Эйленкриг отбирал лично Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Вадим Эйленкриг на сцене фестиваля «JAZZ на Зеленом острове» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Фантине — певица доминиканского происхождения, родилась в Москве, выросла в Австралии, гастролировала по всему миру. С 2014 года и по сей день выступает в качестве приглашенной солистки Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области В своем выступлении Фантине исполнила песни на русском, испанском, английском языках Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Австралийская певица исполнила русские романсы, в том числе «Очи чёрные», советский шлягер «А у нас во дворе» и другие композиции собственного сочинения Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области «JAZZ на Зеленом острове» продолжался без малого пять часов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области