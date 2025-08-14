Русские романсы в латинском ритме
Хэдлайнером третьего джазового фестиваля в Липецке стала австралийская певица
9 августа «Джаз на Зеленом острове» собрал более 4 тыс. посетителей Хедлайнером стала австралийская певица Фантине, исполнившая русские романсы и советские шлягеры в латинской аранжировке.
В программе также участвовали коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: Dizzy Dutch Duck с современным джазом, New Blood Big Band с джаз-рок каверами на Depeche Mode и Nirvana, а также саксофонист Александр Довгополый.
О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
