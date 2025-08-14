Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Русские романсы в латинском ритме

Хэдлайнером третьего джазового фестиваля в Липецке стала австралийская певица

9 августа «Джаз на Зеленом острове» собрал более 4 тыс. посетителей Хедлайнером стала австралийская певица Фантине, исполнившая русские романсы и советские шлягеры в латинской аранжировке.
В программе также участвовали коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: Dizzy Dutch Duck с современным джазом, New Blood Big Band с джаз-рок каверами на Depeche Mode и Nirvana, а также саксофонист Александр Довгополый.
О том, как прошло мероприятие — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Dizzy Dutch Duck — группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, выступила с импровизацией современного джаза

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Одним из первых выступающих стал Александр Довгополый, саксофонист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, мастер драйвового грува

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

«Высококлассные мастера уже знают наш город и выступают здесь с удовольствием. Большая радость, что наш регион организует события такого уровня, и что с каждым годом мероприятий подобного формата становится больше», — губернатор Игорь Артамонов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Трубач, композитор, продюсер, педагог и художественный руководитель фестиваля «Джаз на Зелёном острове» Вадим Эйленкриг стал ведущим фестиваля

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Пять столичных групп, выступивших на фестивале, художественный руководитель фестиваля Вадим Эйленкриг отбирал лично

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вадим Эйленкриг на сцене фестиваля «JAZZ на Зеленом острове»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Фантине — певица доминиканского происхождения, родилась в Москве, выросла в Австралии, гастролировала по всему миру. С 2014 года и по сей день выступает в качестве приглашенной солистки Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В своем выступлении Фантине исполнила песни на русском, испанском, английском языках

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Австралийская певица исполнила русские романсы, в том числе «Очи чёрные», советский шлягер «А у нас во дворе» и другие композиции собственного сочинения

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

«JAZZ на Зеленом острове» продолжался без малого пять часов

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

