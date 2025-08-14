СКР проверяет обстоятельства гибели жителя Краснодара при пожаре

Следственный комитет России по Кубани начал проверку по факту гибели 40-летнего мужчины при пожаре в жилой пристройке частного дома на ул. Каляева в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что возгорание произошло рано утром 14 августа. Владелец дома заметил огонь и вызвал пожарных. После тушения в помещении обнаружили тело 40-летнего брата хозяина. Предварительная причина трагедии — неосторожное курение.

Следователи осмотрели место происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для определения точной причины и очага возгорания.

Анна Гречко