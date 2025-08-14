Сочинца приговорили к 16 годам за попытку контрабанды метадона в Абхазию

Краснодарский краевой суд вынес приговор Никите Заваде, который пытался переправить крупную партию наркотиков из Сочи в Абхазию. Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков организованной группой или в особо крупном размере), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По материалам дела, в 2023 году обвиняемый испытывал финансовые трудности и нашел в интернете предложение о работе курьером. Никита Завада согласился транспортировать наркотические вещества из российского курорта в соседнюю республику для последующего распространения.

В марте 2025 года мужчина забрал очередную партию запрещенных веществ из тайника в Сочи. Он поместил 220 полимерных свертков с метадоном в подклад своего жилета и направился на пост таможенного контроля в Адлере. Преступник попытался пройти границу по «зеленому коридору», скрыв наркотики от проверки.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозрительного пассажира. При досмотре правоохранители обнаружили и изъяли все спрятанные свертки с наркотическим веществом.

Никита Завада полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 16 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко