10-летний ребенок попал в ДТП на электросамокате в Сарапуле

10-летний ребенок пострадал в ДТП на электросамокате в Сарапуле, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 13 августа в районе дома № 64 на ул. Азина.

Водитель автомобиля Volkswagen Multivan при повороте направо столкнулся с электросамокатом, который двигался по правому краю проезжей части.

В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Его мать, передавшая управление самокатом ребенку, привлечена к административной ответственности с штрафом в 30 тыс. руб.