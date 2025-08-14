10-летний ребенок попал в ДТП на электросамокате в Сарапуле
10-летний ребенок пострадал в ДТП на электросамокате в Сарапуле, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 13 августа в районе дома № 64 на ул. Азина.
Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии
Водитель автомобиля Volkswagen Multivan при повороте направо столкнулся с электросамокатом, который двигался по правому краю проезжей части.
В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Его мать, передавшая управление самокатом ребенку, привлечена к административной ответственности с штрафом в 30 тыс. руб.