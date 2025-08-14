Средний возраст квартир на вторичном рынке Ижевска составляет 30 лет

Средний возраст квартир в Ижевске на вторичном рынке недвижимости составляет 30 лет. Как следует из исследования «Циан.Аналитики», это на 2 года выше, чем в среднем по стране.

«Последние 5 лет средний возраст квартир на вторичном рынке крупных городов РФ не меняется. Высокие темпы жилищного строительства и инвестиционная активность остановили старение вторички. Выход в продажу недавних новостроек, приобретенных инвесторами в период низких ставок, компенсировал естественное старение жилого фонда»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

В структуре предложения на вторичном рынке Ижевска наблюдается разнообразие типов застройки. Доля дореволюционных домов составляет менее 0,1%, тогда как дома довоенной и послевоенной постройки составляют около 5%. Советские пятиэтажки занимают 15% рынка, а советские панельные и блочные дома выше 5 этажей — 19%.

Также значительное место занимают советские кирпичные дома выше 5 этажей (16%) и постсоветские панельные и блочные здания (10%). Постсоветские монолитные и кирпичные дома составляют 16% от общего числа предложений. Квартиры в недавних новостройках, построенных с 2015 года, составляют 20% всего рынка.