Общий объем инвестиций в белгородской СЭЗ составит 3 млрд рублей

3 млрд руб. инвестиций ожидает руководство Белгородской области от резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщил на пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков.

СЭЗ в Белгородской области была создана в июне 2024 года. По словам главы региона, на сегодня там присутствуют 14 резидентов. Кроме того, Вячеслав Гладков, сославшись на разговор с министром экономического развития Максимом Решетниковым, сообщил, что их число должны пополнить еще семь компаний.

На сегодня объем вложенных инвесторами средств составил около 200 млн руб. Количество инвестиций, которые были предоставлены в виде налоговых льгот, превысило 140 млн руб. Создано около 2 тыс. рабочих мест. Планируется создать еще 600.

Юрий Голубь