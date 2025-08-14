Оперштаб Кубани назвал фейком документ о массовых увольнениях госслужащих

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление по увольнению всех госслужащих пенсионного возраста для трудоустройства на их места ветеранов СВО. Фейковый документ распространился в соцмедиа.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Оперштаб отмечает, что на фальшивость постановления указывают нарушения делопроизводства. В тексте используются просторечные выражения: «собрать информацию» и «подготовить бланки». При упоминании министерства труда отсутствует фамилия ответственного лица. Документ опубликован с подписью и печатью, хотя копии правовых актов должны содержать только печать управления делами.

«Весь этот фальшивый документ — циничный фейк, направленный на то, чтобы столкнуть интересы гражданских служащих и участников СВО и их семей», — сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В регионе ведется системная работа по трудоустройству ветеранов спецоперации. Более 50 военнослужащих получили должности в краевых министерствах, ведомствах и муниципальных администрациях.

Для участников СВО запущен проект «Герои Кубани», позволяющий пройти профессиональную переподготовку для работы в госуправлении. Ветераны также могут получить бесплатное образование с учетом потребностей рынка труда, помощь в поиске работы и составлении резюме.

Алина Зорина