По делу начальника отделения МРЭО ГАИ УР задержан предполагаемый взяткодатель

По уголовному делу начальника отделения регистрации транспорта МРЭО ГАИ Удмуртии Рычкова (имя не указано) задержан предполагаемый взяткодатель, сообщили в региональном УФСБ. Им оказался 44-летний житель Ижевска, уроженец одной из Закавказских республик. Ему инкриминируют дачу взятки в значительном размере (ст. 291 УК, до пяти лет лишения свободы). Уголовное дело возбудило региональное СУ СКР.

Силовики установили, что фигурант передал Рычкову взятку за постановку на госучет транспорта с недействительными номерами составных частей и агрегатов в сокращенные сроки и без их фактического осмотра. В региональном СУ СКР добавили, что в суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

Напомним, 27 марта Индустриальный райсуд Ижевска принял решение арестовать Рычкова и эксперта отделения автотехнических экспертиз в ЭКЦ при МВД Лукиных (имя второго фигуранта не указано). Их обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по сговору (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Фигурантов задержали сотрудники МВД совместно с УФСБ. Была организована служебная проверка.