Анапские виноградари намерены увеличить сбор урожая на 10% в 2025 году

В Анапе в 2025 году планируют собрать не менее 45 тыс. т винограда, что на 10% выше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным мэрии, к 13 августа аграрии уже собрали 5 т урожая. Площади виноградников превышают 5 тыс. га, из них около 4 тыс. га плодоносят. Виноградарством в городе занимаются около 30 малых фермерских хозяйств и 26 крупных сельхозпредприятий.

Руководитель центра «Виноградарство и виноделие» СКФНЦСВВ Валерий Петров отметил, что Краснодарский край сейчас способен полностью обеспечить себя саженцами винограда. По его словам, существующие питомники могут снабжать посадочным материалом не только регион, но и соседние территории.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что агрофирмы Краснодарского края нарастили производство саженцев винограда до 7 млн в год.

Анна Гречко