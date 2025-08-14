Олег Дерипаска подал иск против латвийского СМИ-иноагента

Кубанский предприниматель Олег Дерипаска обратился в арбитражный суд Москвы с иском к зарегистрированному в Латвии изданию The Insider (организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России). Об этом говорится в картотеке судебных дел.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе ответчиков также значатся главный редактор издания Роман Доброхотов (включен в реестр иноагентов) и журналист-иноагент Сергей Ежов. Иск поступил 11 августа 2025 года, суть требований пока не раскрыта.

В июле 2025 года Олег Дерипаска подал иск к журналистам изданий «Верстка» (признано иностранным агентом) и «Важные истории» (признано иноагентом, внесено в список нежелательных организаций).

В конце того же месяца Усть-Лабинский суд Краснодарского края частично удовлетворил его иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован) и Марии Певчих (признана иностранным агентом) после ее заявления о финансировании частных военных компаний.

Анна Гречко