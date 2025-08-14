Только 4% ростовчан готовы проходить с ИИ собеседования при приеме на работу
В Ростове-на-Дону всего 4% жителей готовы полностью доверить искусственному интеллекту (ИИ) проведение собеседований при трудоустройстве. Об этом сообщили представители сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Аналитики сервиса также выяснили, что 43% ростовчан допускают частичное использование ИИ. 43% респондентов выступают категорически «против».
Только 13% горожан однозначно согласны проходить собеседование с ИИ. Еще 29% «скорее готовы к этому». Среди аргументов «за» искусственный интеллект главным является любопытство к новым технологиям и желание избежать субъективности человеческой оценки.
«Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека. Степень готовности пройти интервью у ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у опрошенных со средним профессиональным», – прокомментировали аналитики сервиса.