За поставку и установку 24 остановочных павильонов в Энгельсе предлагают 6,5 млн

МКУ «Городское хозяйство» объявило аукцион на установку, монтаж и поставку остановочных павильонов в Энгельсе. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о 24 остановочных павильонах четырех типов. Подрядчику предстоит выполнить работы по следующим адресам:

«Новый Век» ул. Маяковского (направление ул. Степная);

«Саратовская» ул. Маяковского (направление ул. Степная);

«Саратовская» ул. Маяковского (направление ул. Саратовская);

«ВОС» ул. Маяковского (направление ул. Степная);

«26 Школа» ул. Маяковского (направление к Волжскому пр.);

«26 Школа» ул. Маяковского (направление ул. Степная);

«Авторынок» ул. Маяковского (направление к Волжскому пр.);

«Лесозащитная» Волжский пр. (направление к ул. Маяковского);

«Петровская» ул. Гагарина (направление ул. Веселая);

«Петровская» ул. Гагарина (направление ул. Мясокомбинат);

«Мясокомбинат» ул. Гагарина (направление с. Квасниковка);

«Поворот с. Квасниковка» ул. Гагарина (направление п. Зеленый);

«ВолжНИИГиМ» ул. Гагарина (направление с. Квасниковка);

«ВолжНИИГиМ» ул. Гагарина (направление с. Новоселово);

«Дет. Сад № 74» ул. Колотилова (направление 5-й Студенческий пр);

«Дет. Сад № 74» ул. Колотилова (направление ул.. Нестерова);

«Чайка» ул. Колотилова (направление ул. М. Василевского);

«Чайка» ул. Колотилова (направление 4-й Студенческий пр);

«1-я Летка» ул. М. Расковой (направление ул. Полтавская);

«Техникум» ул. Полтавская (направление ул. Космонавтов);

«6-й квартал» ул. Ломоносова (направление ул. Космонавтов);

«6-й квартал» ул. Ломоносова (направление пр-т Строителей);

«ДК Строитель» пр. Строителей (направление ул. Ленинградская);

ТЦ «Лента» ул. Трудовая (направление ул. Лесозаводская).

Работы выполняются в срок не позднее 60 календарных дней с момента заключения контракта. Исполнитель гарантирует их качество в течение 12 месяцев со дня подписания документа о приемке.

Извещение о закупке размещено 13 августа. Подать заявку можно до 21 августа. Исполнителя выберут 25 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,5 млн руб.

Павел Фролов