ХК «Ижсталь» одержал победу в контрольном матче в Тюмени

Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал победу в контрольном матче предсезонной подготовки, обыграв тюменский «Рубин» со счетом 1:0 (по буллитам). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Следующий матч «Ижсталь» проведет 17 августа в Ижевске. «Сталевары» сыграют против кирово-чепецкой «Олимпии».

Напомним, ХК «Ижсталь» закончил прошлый сезон ВХЛ на 31-й строчке. Расписание матчей ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» на сезон 2025/2026 уже опубликовано. Серию хоккеисты из Удмуртии начнут на выезде. Первый матч состоится 2 сентября против клуба «Торос» из Нефтекамска. Домашние матчи «сталеваров» начнутся с 18 сентября.