Глава СКР затребовал доклад об инциденте в городском парке Саратова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по сведениям об инциденте в городском парке Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Накануне, 13 августа, в Саратове прошла несанкционированная акция против строительства школы в парке «Территория детства». В соцсетях саратовцы отметили, что находившиеся в парке участники акции провоцировали полицию, отказываясь покинуть территорию. Собравшиеся там граждане предложили стражам порядка расстрелять их. Один из сотрудников полиции в ответ заявил, что использование табельного оружия возможно только в случае прямого нарушения закона и исключительно при возникновении ситуации, предусмотренной законодательством.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку. По поручению господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить об обстоятельствах случившегося и ходе проверочных мероприятий.

Павел Фролов