Двухкомнатные квартиры в Краснодарском крае подорожали на 10,4%

В Краснодарском крае за год больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 10,4%, до 178 тыс. руб. за кв. м, при этом по количеству сделок лидируют однокомнатные квартиры с долей 55%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Медианная полная стоимость «двушек» в Краснодарском крае составила 9,7 млн руб. при росте на 10,5%. Наименьший рост цен зафиксирован в сегменте многокомнатных квартир — 5,8% за год до 187 тыс. руб. за кв. м. Средняя полная стоимость жилья с четырьмя и более комнатами достигла 26 млн руб. при увеличении на 10%.

Однокомнатные квартиры на Кубани прибавили в цене 7,7%, до 181 тыс. руб. за кв. м. Их медианная полная стоимость составила 6,6 млн руб. с ростом на 9,6%. Трехкомнатные квартиры подорожали на 8,4%, до 175 тыс. руб. за кв. м, а медианная полная стоимость достигла 13,8 млн руб. при росте на 8,9%.

Согласно данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», в Краснодарском крае 30% сделок совершается с двухкомнатными квартирами. На долю «трешек» приходится 15% от всех сделок.

«В большинстве крупных регионов России однокомнатные квартиры остаются самым востребованным форматом на вторичном рынке. Однако в ряде локаций покупатели чаще выбирают двухкомнатные квартиры»,— отмечает Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

По его словам, часто это связано с тем, что в пересчете на квадратный метр «двушки» оказываются наиболее доступным форматом.

Однокомнатные квартиры лидируют по доле спроса в нескольких крупных регионах: Самарской области (77,6% спроса), Саратовской области (72%), Челябинской области (69,5%), Якутии (68%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,6%), Новосибирской области (62,5%) и Краснодарском крае (55%). В среднем по стране наибольшая доля предложения на вторичном рынке приходится на сегмент двухкомнатных квартир — 34%. На втором месте — однокомнатные (30%), на третьем — трехкомнатные (23%).

Алина Зорина