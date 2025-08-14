Роботы-курьеры могут появиться в Удмуртии

Удмуртия вошла в число 36 регионов, где предлагается установить экспериментальный правовой режим для роботов-курьеров, пишет РБК. Соответствующее постановление правительства проходит общественные обсуждения.

Документ устанавливает правила использования роботов-курьеров на дорогах общего пользования и тротуарах. Скорость их передвижения будет ограничена: 25 км/ч на дорогах и 10 км/ч на тротуарах. При большом количестве пешеходов роботы будут снижать скорость до минимальной.

Роботы-курьеры должны быть в ширину не более 80 см и в длину не более 110 см, вес — до 120 кг без учета перевозимого груза. Каждый робот должен быть оснащен автоматизированной системой управления, устройствами для видеорегистрации, освещения, идентификационными номерами, боковой подсветкой, светоотражающими элементами, подключен к системе диспетчеризации и застрахован на сумму не менее 500 тыс. руб. Экспериментальный правовой режим предложено установить в регионе на три года.