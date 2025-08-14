В Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров и спасли одного человека

За сутки с 13 по 14 августа пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали 13 техногенных пожаров и спасли одного человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Уточняется, что за минувшие 24 часа произошло четыре загорания сухой растительности. Кроме того, специалисты ведомства участвовали в ликвидации шести дорожно-транспортных происшествий.

Всего на места происшествий, ликвидацию последствий пожаров и ДТП выезжали 312 специалистов и 78 единиц спецтехники.

Наталья Белоштейн