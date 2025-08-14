Пожар ликвидировали в ТРЦ «Сигма» в Ижевске

В торгово-развлекательном центре «Сигма» в Ижевске произошел небольшой пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Сообщение о возгорании поступило в 17:03. На территории объекта, у погрузочных ворот одного из магазинов, загорелись картонные коробки на площади 3 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек. Для ликвидации возгорания были привлечены пять сотрудников МЧС и одна единица техники.