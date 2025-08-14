Атака БПЛА привела к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ

Волгоградская область в ночь на 14 августа вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Господин Бочаров отметил, что силы ПВО Минобороны РФ отразили вражескую атаку, однако падение обломков привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал.

Напомним, БПЛА атаковали Волгоградскую область и в ночь на 13 августа. Тогда обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда, пришлось эвакуировать жителей. Вскоре саперы ликвидировали последствия падения БПЛА.

Павел Фролов