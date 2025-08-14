15,8 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали в Казахстан из УР с начала года

15,8 тыс. куб. м лесопродукции и 5 тыс. поддонов деревянных изделий экспортировали в Казахстан из Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. 12 августа специалисты управления проконтролировали отправку 0,2 тыс. куб. м круглых лиственных лесоматериалов и 32 поддонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, 1,1 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан и Киргизию с начала года. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.