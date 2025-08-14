В небе над Ростовской областью уничтожены семь беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией Ростовской области перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Один беспилотник ликвидирован над акваторией Азовского моря.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 14 августа силы ПВО отразили атаку БПЛА на Кашарский м Миллеровский районы. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла и поврежден забор.

Никто из людей не пострадал.

Наталья Белоштейн