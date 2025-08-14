В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Кашарский м Миллеровский районы в ночь на 14 августа. Под удар попали объекты частной застройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оперативным данным, в одном частном доме в Миллерово выбиты стекла и поврежден забор.

Никто из людей не пострадал.

Информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в ночь на 13 августа над регионом были перехвачены и уничтожены семь беспилотников.

Наталья Белоштейн