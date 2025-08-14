За второй квартал в Липецкой области утроилось число «раскрытых» счетов эскроу

За первое полугодие 2025 года для приобретения жилья в Липецкой области было «раскрыто» 128 эскроу-счетов на 576 млн руб. Средства на 30 из них были переведены застройщику в январе-марте. Во втором квартале количество «раскрытых» счетов стало в 3,3 раза больше — 98 счетов на общую сумму 392 млн руб. Это следует из данных регионального отделения Центробанка.

Всего на 1 июля 2025 года в Липецкой области действовало 3,8 тыс. счетов эскроу, из них 450 были открыты в январе-марте. Суммарный остаток средств на счетах — 15,5 млрд руб. Деньги будут перечислены застройщикам после ввода жилья в эксплуатацию.

Объем вкладов жителей Липецкой области, без учета эскроу,вырос за год на 31% .

Кабира Гасанова