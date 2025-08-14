Суд прекратил банкротное дело орловского завода противопожарного машиностроения

Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по делу о банкротстве местного ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» (ЛЗПМ). Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения не опубликована.

С иском к заводу обратилось региональное УФНС в конце марта. Сумма исковых требований составляла 68,8 млн руб. Причина образования задолженности не уточнялась. Истец настаивал на включении в первую очередь реестра требований 34,4 млн руб., во вторую и третью — 15,1 млн и 19,3 млн руб. соответственно. Арбитражным управляющим предлагалось назначить Ирину Киданюк из «Альянса управляющих». Иск был принят к производству в апреле.

Региональное УФНС уже дважды подавало иски о признании ЛЗПМ несостоятельным из-за долгов. В 2023 году их сумма оценивалась в 48,6 млн руб., в 2024-м — в 41,2 млн руб. В обоих случаях налоговая служба отзывала иски.

По данным Rusprofile.ru, ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» (ЛЗПМ) зарегистрировано в 2002 году в Ливнах Орловской области. Основной вид деятельности — производство автомобилей специального назначения. Уставный капитал — 10 млн руб. Учредители отсутствуют в ЕГРЮЛ. По собственным данным, компания на 100% принадлежит московскому ООО «НПО Машиностроения "Сварог"» (50% контролируется бизнесменом Сергеем Марченко). По итогам 2024 года выручка ЛЗПМ составила 517 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. Генеральный директор — Игорь Волченков.

По собственным данным, ЛЗПМ был создан в 1922 году в Ливнах. Он производит прицепы-цистерны для пожаротушения, автоцистерны, мотопомпы, насосы для пожарной и специальной техники, специализированные огнетушители.

Егор Якимов